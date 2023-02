Venerdì erano state trovate parti del corpo della 28enne in un frigorifero: arrestati suoceri e figlio

Giallo a Hong Kong: la modella Abby Choi è stata trovata morta e fatta a pezzi. Secondo quanto riportato domenica dai media locali, la polizia di Hong Kong ha ritrovato solo oggi la testa della vittima di un caso di omicidio che ha tenuto banco negli ultimi giorni. La notizia è stata ripresa da Associated Press

Il caso è venuto alla luce quando venerdì gli agenti di polizia hanno scoperto il corpo della modella Abby Choi, sezionato in parti e conservato in un frigorifero, in una casa di un villaggio rurale a Tai Po, una zona periferica di Hong Kong più vicina al confine con la Cina continentale.

La polizia ha dichiarato che il suocero e il figlio maggiore di Choi sono accusati di omicidio, mentre la suocera è accusata di aver intralciato le indagini. Le autorità hanno arrestato sabato anche l’ex marito della donna, ma non hanno formulato alcuna accusa contro il 28enne.

