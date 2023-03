Il presidente: "Oltre 30 bombardamenti russi in 24 ore"

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato che le battaglie a Bakhmut sono le più feroci da quando è iniziato il conflitto con la Russia. Nel suo consueto discorso serale, ha aggiunto che nell’ultimo giorno ci sono stati più di 30 bombardamenti russi nella regione di Kherson, che hanno provocato almeno quattro morti. “L’intensità dei combattimenti sta aumentando”, ha detto Zelensky. Nonostante i continui attacchi, il leader ucraino ha affermato che non ci sono state interruzioni di corrente nel Paese e che la rete energetica non è stata daneggiata. “Migliaia di persone lavorano ogni giorno per questo risultato”, ha concluso il presidente ucraino.

