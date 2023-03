Scoppi sentiti nel villaggio di Chornomorske e nella città di Yevpatoria

Esplosioni in Crimea all’alba del 371esimo giorno di guerra tra Russia e Ucraina. Secondo quanto riporta Ukrinform, i residenti del villaggio di Chornomorske e della città di Yevpatoria hanno udito esplosioni nella notte e in mattinata. “A Chornomorsky si sono sentite esplosioni per tutta la notte fino alle 5 del mattino (le 3 in Italia ndr.)”, riferisce una fonte citata dalla testata, aggiungendo che è stato riferito anche di un’altra esplosione alle 2.30 nella zona di Yevpatoria (mezzanotte e mezza ora italiana).

