Foto da Instagram Abby Choi

Fatta a pezzi Abby Choi, 28 anni: il corpo trovato in un frigorifero

L’ex marito e gli ex suoceri di Abby Choi, modella e influencer di Hong Kong uccisa e fatta a pezzi, sono comparsi lunedì in tribunale con l’accusa di omicidio in concorso, dopo che la polizia ha trovato parti del corpo di Choi nascoste in un frigorifero. L’ex marito Alex Kwong, suo padre Kwong Kau e suo fratello Anthony Kwong sono stati accusati di averla uccisa. La madre Jenny Li è accusata di aver intralciato il corso della giustizia. I quattro sono stati messi in custodia senza cauzione.

Choi, 28 anni, era una modella e influencer con più di 100mila follower su Instagram. Vestita con un abito di tulle lungo fino al pavimento, aveva appena partecipato a una sfilata di Dior alla Settimana della moda di Parigi. Il suo ultimo post risale a più di una settimana fa, con un servizio fotografico realizzato per L’Officiel Monaco, una pubblicazione di moda.

Secondo quanto riferito dalla polizia, c’era un tema economico-finanziario alla base delle controversie con la famiglia: la polizia ha aggiunto che “alcune persone” erano insoddisfatte di come Choi gestiva i suoi beni finanziari. Un suo amico, Bernard Cheng, ha detto che ha quattro figli: due maschi di 10 e 3 anni e due femmine di 8 e 6 anni. I due più grandi stavano con Kwong, 28 anni, mentre i più piccoli stavano con il suo attuale marito, Chris Tam. Cheng ha riferito che Choi aveva ottimi rapporti con i suoi familiari e che viaggiava insieme alle famiglie dei suoi attuali e precedenti mariti.

Choi era scomparsa da diversi giorni quando venerdì la polizia ha trovato il suo corpo smembrato – in particolare pezzi delle gambe – e i suoi documenti in una casa di Lung Mei Tsuen, una zona periferica di Hong Kong. Solo domenica è stata trovata invece la testa della donna. L’udienza del caso di omicidio è stata aggiornata a maggio. (Notizia da Ap)

