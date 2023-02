Conferenza stampa del premier britannico Sunak con la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen. Svolta nella controversia commerciale che ha inasprito le relazioni tra Uk e Unione

Regno Unito e Unione europea hanno raggiunto un accordo per risolvere la disputa commerciale post Brexit sull’Irlanda del Nord. Lo riferiscono tanto la Bbc quanto l’emittente britannica Sky News, citando fonti governative.

Il primo ministro britannico, Rishi Sunak, ha annunciato su Twitter che lui e la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, terranno una conferenza stampa sull’Irlanda del Nord oggi pomeriggio. Precedentemente il governo del Regno Unito aveva affermato che questo sarebbe avvenuto solo in caso di raggiungimento di un accordo. L’accordo segna una svolta in una controversia che ha inasprito le relazioni post Brexit fra Regno Unito e Unione europea e ha scatenato una crisi politica in Irlanda del Nord. Ma ora Sunak attende il giudizio del Partito Unionista Democratico dell’Irlanda del Nord (Dup).

Il protocollo sull’Irlanda del Nord

Il cosiddetto Protocollo dell’Irlanda del Nord, che regola gli scambi commerciali tra il Regno Unito e la Repubblica d’Irlanda, è una delle questioni più spinose per l’Ue e la Gran Bretagna da quando il Regno Unito ha lasciato il blocco più di due anni fa.

