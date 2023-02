Vasti incendi sull'isola

Un gigantesco incendio è divampato in un’area boschiva nella parte orientale di Cuba. Il rogo è iniziato una settimana fa e almeno 1.300 ettari sono stati consumati dalle fiamme, hanno riferito sabato le autorità e i media locali. I focolai sono scoppiati nelle zone di Vivero Dos, Pueblo Nuevo e La Mensura, nel comune di Mayarí, a circa 800 chilometri a est dell’Avana. A gennaio sono stati segnalati più di 80 incendi selvaggi in tutto il Paese, secondo un rapporto della Guardia forestale cubana. A Cuba sono stati in tutto 280 gli incendi nel 2022.

