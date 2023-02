Sono in grado di centrare bersagli in un raggio di 2 mila km. Svelato anche un nuovo drone

La forza aerospaziale del Corpo delle Guardie della rivoluzione islamica dispone ora di un nuovo missile da crociera a lungo raggio, chiamato Paveh. Parlando a un programma televisivo, il comandante della forza aerospaziale delle Guardie della rivoluzione, il generale di brigata Amir Ali Hajizadeh, ha affermato che “L’Iran è ora in grado di colpire le navi da guerra americane entro un raggio di 2.000 chilometri“. Svelato anche lo Shahed 149, un nuovo drone di grandi dimensioni noto anche come Qaza. Con ali che si estendono per un totale di 21 metri, è presumibilmente in grado di volare per 35 ore.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata