Cosa è successo dal 24 febbraio 2022 ad oggi

Era il 24 febbraio 2022 quando il presidente russo Vladimir Putin annunciò l’invasione dell’Ucraina con il pretesto di condurre “un’operazione militare speciale”. Da quel momento il mondo e i suoi assetti geopolitici sono cambiati radicalmente. Stati Uniti, Unione europea e Nato hanno, fin da subito, mostrato completa solidarietà a Kiev, rifornendola di aiuti militari e umanitari. A un anno di distanza la pace sembra ancora lontana. Joe Biden e Giorgia Meloni sono appena stati in Ucraina, per confermare il loro sostegno a Volodymyr Zelensky, mentre Putin ha deciso di sospendere la partecipazione di Mosca dal trattato Start che regola la riduzione degli arsenali nucleari. La Cina prova intanto a mediare: il partner storico della Russia ha annunciato di voler intavolare un piano per la pace.

