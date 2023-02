Moltissimi monumenti in Europa si sono "accesi" in segno di solidarietà a Kiev a un anno di distanza dall'inizio del conflitto

I monumenti si illuminano di giallo e di blu, alla vigilia dell’anniversario dell’inizio della guerra in Ucraina. Numerose città europee, e non solo, hanno voluto così manifestare a Kiev la propria solidarietà in occasione di questo triste anniversari. A Parigi è stata la Tour Eiffel, simbolo della capitale francese, ad accendersi tra gli applausi dei cittadini parigini.

