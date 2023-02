Non si fermano le violenze dopo il raid di Israele a Nablus, nella Cisgiordania occupata, in cui sono state uccise 11 persone. In seguito, infatti, i palestinesi avrebbero lanciato sei razzi dalla Striscia di Gaza verso il sud del Paese e i militari di Netanyahu avrebbero contrattaccato di nuovo tramite un’offensiva aerea nel centro e nel nord di Gaza.

