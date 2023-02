L'operazione era volta ad arrestare tre miliziani nascosti in un edificio

Folla a Nablus in Cisgiordania ai funerali di alcuni dei dieci palestinesi uccisi in un raid dell’esercito israeliano. L’operazione, attuata anche da membri delle forze speciali della polizia, era volta ad arrestare tre miliziani palestinesi nascosti in un edificio, ritenuti autori di un attacco terroristico in cui a ottobre è stato ucciso un soldato in Samaria. I tre sono tra le vittime, morti anche altri tre esponenti di gruppi armati. Negli scontri a fuoco scoppiati all’arrivo delle truppe ha perso la vita anche un uomo di 72 anni.

