Lo hanno stabilito i giudici, dopo che una giuria lo aveva già condannato per stupro

L’ex magnate del cinema Harvey Weinstein è stato condannato da un tribunale di Los Angeles a 16 anni di carcere per lo stupro nel 2013 di un’attrice e modella italiana.

La condanna si aggiunge a quella di 20 anni già inflitta al 70enne Weinstein a New York per accuse simili. Il produttore è intervenuto in aula, proclamandosi innocente. La donna, identificata solamente col nome fittizio di ‘Jane Doe 1’, è scoppiata in lacrime mentre Weinstein prendeva la parola.

La giudice Lisa B. Lench ha emesso la sentenza dopo avere rifiutato la mozione per un nuovo processo, presentata dai legali dell’ex produttore. La giuria aveva già emesso la sentenza di colpevolezza a dicembre, condannando Weinstein per le accuse di stupro e aggressione sessuale ai danni della donna, nel corso di un festival cinematografico.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata