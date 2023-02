L'ex magnate del cinema potrebbe vedersi quasi raddoppiata la lunga pena detentiva che sta già scontando a seguito della sua condanna in California per stupro e violenza sessuale

L’ex magnate del cinema e signore degli Oscar, Harvey Weinstein, potrebbe vedersi quasi raddoppiata la lunga pena detentiva che sta già scontando a seguito della sua condanna in California per stupro e violenza sessuale. A meno che non accolga una mozione di difesa per un nuovo processo, il giudice della Corte Superiore Lisa B. Lench dovrebbe condannare il 70enne Weinstein oggi in un’aula di tribunale nel centro di Los Angeles. Per Weinstein potrebbero esserci fino a 18 anni di carcere.

Oltre agli oltre 20 anni rimasti per la sua condanna a New York nel 2020.I giurati a dicembre hanno condannato Weinstein per un caso di stupro e due accuse di violenza sessuale durante un festival cinematografico del 2013 in vista degli Academy Awards di quell’anno. La giuria ha risparmiato a Weinstein una condanna ancora più lunga assolvendolo per un altro presunto caso senza raggiungere il verdetto sui capi d’accusa che coinvolgono altre due donne. La vittima la cui drammatica testimonianza ha portato al conteggio dei colpevoli può fare una dichiarazione sul prezzo che l’attacco ha avuto su di lei.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata