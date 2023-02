Pechino afferma di voler svolgere un ruolo più attivo per porre fine al conflitto

Il presidente cinese, Xi Jinping, si sta preparando a recarsi in visita a Mosca nei prossimi mesi per incontrare il presidente russo Vladimir Putin. Lo riporta il Wall Street Journal (Wsj), citando persone che hanno familiarità con il piano. Pechino afferma di voler svolgere un ruolo più attivo per porre fine al conflitto in Ucraina e le fonti citate dal giornale hanno riferito che l’incontro di Xi con Putin sarebbe parte di una spinta per colloqui di pace fra più parti e permetterebbe alla Cina di ribadire i suoi inviti a non usare armi nucleari.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata