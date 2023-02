Così il presidente russo nel suo discorso all'Assemblea Federale alla Gostiny Dvor a Mosca

Vladimir Putin ha tenuto un discorso ai parlamentari dell’Assemblea Federale alla Gostiny Dvor a Mosca. “Un anno fa abbiamo avviato l’operazione speciale in Ucraina per la difesa della gente nei nostri territori storici e per la sicurezza delle nostre persone sotto la minaccia costituita dal regime nazista di Kiev”, le prime parole del presidente russo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata