Il presidente russo Vladimir Putin ha tenuto oggi all’Assemblea federale un discorso per “valutare le ragioni e l’inevitabilità dell’operazione speciale” in Ucraina. “Prima dell’operazione militare speciale abbiamo fatto di tutto per una soluzione pacifica, e abbiamo avuto pazienza. Ma l’Occidente ha mentito. Stava preparando un altro scenario e ha ingannato la propria gente” ha esordito il leader di Mosca.

Attraverso le sanzioni l’Occidente “sta punendo sé stesso” ha affermato Vladimir Putin nel suo discorso ai parlamentari dell’Assemblea Federale alla Gostiny Dvor a Mosca. “Hanno provocato un aumento dei prezzi nei loro paesi, la chiusura di fabbriche, il collasso del settore energetico, e stanno dicendo ai loro cittadini che la colpa è dei russi”, ha detto ancora Putin, aggiungendo che invece di crollare, l’economia russa è stata ristrutturata e la Russia fa ancora affari con molte aree del mondo.

“Un anno fa abbiamo avviato l’operazione speciale in Ucraina per la difesa della gente nei nostri territori storici e per la sicurezza delle nostre persone sotto la minaccia costituita dal regime nazista di Kiev”. L’Ucraina voleva “dotarsi di armi nucleari” ha proseguito Putin nel suo discorso ai parlamentari dell’Assemblea Federale alla Gostiny Dvor a Mosca. L’inquilino del Cremlino ha accusato Occidente e Nato di aver parlato pubblicamente di armi nucleari all’Ucraina, prima dell’invasione da parte della Russia. “Più armi a lungo raggio arriveranno in Ucraina, più respingeremo questa minaccia lontano dai nostri confini“.

“Loro hanno iniziato la guerra e noi abbiamo usato la forza per fermarla” le parole del presidente russo. “Non avevamo dubbi”, ha detto ancora Putin, che nel febbraio 2022 “tutto era pronto” per un’azione punitiva di Kiev sul Donbass. “Tutto questo era completamente contrario ai documenti accettati dal consiglio di sicurezza dell’Onu”, ha aggiunto.

L’Occidente ritiene possibile “utilizzare tutti nella lotta contro la Russia, sia terroristi che neonazisti”. Secondo Putin “a loro non frega niente su chi scommettere nella lotta contro la Russia. L’importante è che combattano contro noi, contro il nostro paese, il che significa che tutti possono essere usati”, ha detto ancora il presidente russo.

“Chi ha iniziato il percorso di tradimento della Russia sarà punito come previsto dalla legge. Ma non organizzeremo una caccia alle streghe” ha sottolineato Putin. “Non siamo in guerra con il popolo ucraino. Ne ho già parlato molte volte. Lo stesso popolo ucraino è diventato ostaggio del regime di Kiev e dei suoi padroni occidentali, che hanno effettivamente occupato questo Paese in senso politico, militare, economico”.

“Voglio ringraziare tutti, tutto il popolo russo per il coraggio e la determinazione. Voglio ringraziare i nostri eroi, soldati e ufficiali dell’esercito e della marina, la Guardia Nazionale, i membri dei servizi speciali e tutte le forze dell’ordine, i soldati del corpo di Donetsk e Luhansk, i volontari, e i patrioti”.

“Milioni di persone in Occidente capiscono di essere portate a una vera catastrofe spirituale. Le élite stanno impazzendo e sembra che non ci sia cura. Ma questo è il loro problema, e noi dobbiamo proteggere i nostri figli e lo faremo – proteggeremo i nostri figli dal degrado e dalla degenerazione”

“È impossibile sconfiggere la Russia sul campo di battaglia, quindi vengono effettuati attacchi informativi sempre più aggressivi. Mentono continuamente, non fermano gli attacchi alla nostra cultura, alla Chiesa ortodossa russa”.

“L’Occidente sta cercando di trasformare un conflitto locale in un conflitto globale. Reagiremo in modo appropriato. Stiamo parlando dell’esistenza del nostro paese”.

“Vorrei esprimere una speciale gratitudine ai cittadini delle regioni di Luhansk, Donetsk, Kherson e Zaporizhzhia. Voi stessi avete determinato il vostro futuro.Avete fatto la vostra scelta nonostante le minacce di terrore dei nazisti. Accanto a voi c’erano azioni militari in corso e avete fatto la scelta di stare insieme alla Russia. Per stare insieme alla vostra patria”.

“Il Mare d’Azov è tornato ad essere il mare interno della Russia”.

“Grazie ad un bilancio stabile la Russia non ha bisogno di mendicare soldi all’estero” ha fatto sapere il leader di Mosca. “Il livello di equipaggiamento delle forze di deterrenza nucleare della Russia con i sistemi più avanzati è superiore al 91% – 91,3%. E ora, tenendo conto dell’esperienza che abbiamo, dobbiamo raggiungere lo stesso livello in tutte le componenti delle forze armate”.

In Russia “le elezioni degli enti locali e regionali nel settembre di quest’anno e le elezioni presidenziali nel 2024 si terranno in stretta conformità con la legge, nel rispetto di tutte le procedure democratiche e costituzionali”. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin nel suo discorso ai parlamentari dell’Assemblea Federale alla Gostiny Dvor a Mosca.

“Nessuno dei comuni cittadini della Federazione russa prova pena per chi perde soldi nelle banche occidenali, perde yacht e palazzi all’estero”.

“Annuncio che la Russia sospende la sua partecipazione dal trattato Start (sugli armamenti strategici nucleari)”. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin nel suo discorso ai parlamentari dell’Assemblea Federale alla Gostiny Dvor a Mosca. “Non ci ritiriamo dall’accordo, ma sospendiamo la nostra partecipazione in attesa di capire cosa succede con l’arsenale combinato della Nato”, ha detto ancora Putin.

“Sono stati stanziati circa mille miliardi di rubli per sostenere l’economia e le imprese russe, il che ha permesso di superare la recessione economica nel secondo trimestre del 2022 e iniziare a salire”. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin nel suo discorso ai parlamentari dell’Assemblea Federale alla Gostiny Dvor a Mosca. “L’economia russa si è rivelata più forte di quanto credesse l’Occidente. Abbiamo assicurato la stabilità della situazione economica. Non abbiamo permesso un deficit, abbiamo sostenuto gli imprenditori e il sistema finanziario”, ha detto ancora Putin, aggiungendo che il Pil è diminuito del 2,1% alla fine dell’anno e le imprese russe hanno rafforzato i legami con la maggior parte dei partner affidabili. “Non dobbiamo distruggere la nostra stessa economia. Abbiamo tutto per garantire la sicurezza e garantire uno sviluppo stabile del Paese”, ha aggiunto il presidente russo.

“La Russia ha dimostrato di essere amica e di saper mantenere la parola data. Lo dimostrano gli aiuti che abbiamo dato all’Italia e altri Paesi erupei durante la pandemia di Covid o, come adesso, che stiamo dando il nostro aiuto nelle zone del terremoto”.

“Putin ha dimostrato pubblicamente la sua irrilevanza e confusione. Ha sottolineato che la Russia è in una ‘situazione di stallo della taiga’, non ha soluzioni promettenti e non ne avrà. Perché ovunque ci sono ‘nazisti, marziani e teorie del complotto’…”. Lo scrive in un tweet i consigliere del capo dell’ufficio di presidenza ucraina, Michailo Podolyak, commentando il discorso del presidente russo Vladimir Putin all’Assemblea federale.

