Il portavoce del Ministero degli Esteri: "Sono una fonte di guai per il mondo"

Il Ministero degli Esteri cinese ha criticato gli aiuti militari forniti all’Ucraina dagli Stati Uniti e dagli alleati, affermando che “Washington afferma di mantenere la pace, ma in realtà sta guadagnando denaro dalla crisi”. “Ci sono fatti sufficienti per mostrare la vera natura degli Stati Uniti come fonte di guai piuttosto che come difensori della pace per il mondo”, ha detto ai giornalisti il portavoce del ministero degli Esteri Wang Wenbin durante una conferenza stampa. Gli Stati Uniti hanno impegnato circa 113 miliardi di dollari in aiuti all’Ucraina dallo scorso anno, mentre gli alleati europei hanno impegnato decine di miliardi di dollari in più e hanno accolto milioni di rifugiati ucraini fuggiti dal conflitto. Wang ha anche difeso il “partenariato strategico globale” della Cina con la Russia come “basato sul non allineamento, sul non confronto e sul non prendere di mira terze parti, che rientra nella sovranità di due Paesi indipendenti”.

