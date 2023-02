Il ministro degli Esteri di Pechino "esorta alcuni paesi a smettere immediatamente di alimentare il fuoco"

Pechino è “profondamente preoccupata” per il conflitto in Ucraina, che sembra “intensificarsi e persino andare fuori controllo”. Lo ha detto il ministro degli Esteri cinese Qin Gang, citato dai media internazionali. “Esortiamo alcuni paesi a smettere immediatamente di alimentare il fuoco”, ha detto Qin durante un discorso al Lanting Forum sulla sicurezza globale a Pechino, sottolineando che la Cina “lavorerà con la comunità internazionale per promuovere il dialogo e la consultazione, affrontare le preoccupazioni di tutte le parti e cercare la sicurezza comune”.

La Cina, come ha evidenziato Qin Gang, continuerà a sollecitare colloqui di pace ea fornire “saggezza cinese” per realizzare una soluzione politica, ha affermato.”Allo stesso tempo, esortiamo i paesi interessati a smettere immediatamente di gettare benzina sul fuoco, a smettere di addossare la colpa alla Cina e a smettere di esaltare il discorso dell’Ucraina oggi, di Taiwan domani“, ha detto Qin in un apparente riferimento al sostegno militare fornito all’Ucraina dagli Stati Uniti e dai suoi alleati, nonché le preoccupazioni che la Cina si stia preparando a far fronte alle sue minacce di usare la forza per affermare la sua pretesa di sovranità su Taiwan, un’isola democratica autonoma.”La Cina è profondamente preoccupata per l’escalation della situazione e anche per la possibilità che vada fuori controllo”, ha detto Qin. Ha detto che il presidente cinese Xi Jinping ha avanzato proposte che hanno “svolto un ruolo responsabile e costruttivo nell’alleggerire la situazione e nell’attenuare la crisi”, senza offrire dettagli o prove.

Taiwan, presidente Tsai: “Rafforzeremo cooperazione militare con Usa”

Il presidente di Tawan Tsai Ing-wen ha promesso di “rafforzare la cooperazione militare” con gli Stati Uniti nel corso dell’incontro con una delegazione di parlamentari statunitensi in visita sull’isola.“Taiwan e gli Stati Uniti continueranno a sostenere gli scambi militari. Andando avanti, Taiwan coopererà ancora più attivamente con gli Stati Uniti e altri partner democratici per affrontare sfide così audaci come l’espansionismo autoritario e il cambiamento climatico”, ha affermato Tsai.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata