Il capo del Cremlino dovrebbe parlare della situazione dell'operazione militare in Ucraina

In Russia era tanta l’attesa per il discorso di Vladimir Putin che ha chiarito la situazione dell’operazione militare in Ucraina. Su Russia 24, la tv all news, è apparso un conto alla rovescia in sovraimpressione con una foto del capo del Cremlino. Nel centro di Mosca intanto la sicurezza è molto stretta in vista dell’atteso discorso annuale del Presidente russo alla nazione davanti all’Assemblea federale.

