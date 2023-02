Cinque i feriti, colpita anche una bambina

Cinque persone sono rimaste ferite, tra cui una bambina, per una sparatoria avvenuta a New Orleans domenica sera durante una parata di Carnevale. Uno dei feriti sarebbe in condizioni gravi. Un presunto aggressore è stato arrestato. Recuperate due pistole.

