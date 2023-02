Il leader di Kiev in conferenza stampa congiunta con il presidente Usa Biden

Volodymyr Zelensky ha sottolineato l’importanza della visita a Kiev del presidente Usa, Joe Biden. “Avvicina la nostra vittoria”, ha detto il presidente ucraino aggiungendo: “Questa guerra non provocata e criminale contro l’Ucraina, l’intera Europa e il mondo democratico deve concludersi con la pulizia dell’intera terra ucraina dall’occupazione russa e solide garanzie di sicurezza a lungo termine per il nostro Stato, così come per tutta l’Europa e il mondo intero”, ha affermato Zelensky durante la conferenza stampa congiunta con Biden.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata