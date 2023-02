Visita a sorpresa nella capitale ucraina del presidente Usa

Il Presidente Usa Joe Biden si è recato in Ucraina, senza preavviso, per incontrare il Presidente Volodymyr Zelenskyy: un gesto di solidarietà che giunge a pochi giorni dall’anniversario dell’invasione del Paese da parte della Russia. Biden ha tenuto un discorso e ha incontrato Zelensky al Palazzo Mariinsky, il palazzo presidenziale, per annunciare un ulteriore mezzo miliardo di dollari di assistenza statunitense e per rassicurare l’Ucraina sul sostegno americano e degli alleati durante il conflitto.

