Il premier dello Stato ebraico: "Non permetteremo a Teheran di acquisire armi nucleari"

Il premier israeliano Benjamin Netanyahu parla della minaccia iraniana nel giorno di un attacco aereo su Damasco in Siria, attribuito allo Stato ebraico che però non conferma. “L’Iran cerca di colpire Israele e i suoi cittadini continuamente ovunque siano nel mondo. Gli attacchi non ci scoraggeranno e non permetteremo all’Iran di acquisire armi nucleari”, ha affermato il primo ministro.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata