L'annuncio del premier israeliano dopo il sisma: "Soccorsi chiesti da Ankara e Damasco"

(Lapresse) Il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, ha dichiarato che le autorità si stanno preparando a inviare aiuti in Turchia e Siria a seguito del terremoto che ha colpito i due paesi. Israele si sta preparando a mandare in giornata squadre di ricerca e soccorso e aiuti medici, a seguito di una richiesta del governo di Ankara, ha precisato Netanyahu. Israele e Turchia, un tempo stretti alleati regionali, stanno ricucendo i rapporti dopo anni di tensioni. Il premier di Gerusalemme poi ha fatto sapere di aver “approvato” l’invio di aiuti alla Siria, colpita dal terremoto, dopo una richiesta di Damasco pervenuta attraverso “canali diplomatici”, dal momento che i due Paesi non hanno relazioni ufficiali.

