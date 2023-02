Sono stati estratti dopo essere rimasti sepolti sotto le macerie per 261 ore

Due uomini di 26 e 34 anni sono stati estratti da sotto le macerie di un ospedale privato nella città di Hatay dopo 11 giorni dal terremoto che ha colpito la Turchia: erano rimasti sepolti per 261 ore. È quanto riferisce l’agenzia turca Anadolu. I due sono in buone condizioni: sono stati portati in ospedale dove hanno ricevuto la visita del ministro della Salute turco, Fahrettin Koca.

