L'annuncio del ministro degli Esteri, Antonio Tajani. Avviate le procedure di rientro della salma dell'imprenditore veneto che lavorava nel settore delle macchine

“Purtroppo è stato ritrovato senza vita il corpo di Angelo Zen“. Lo annuncia il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in un post su su Twitter. “Abbiamo già provveduto ad informare la famiglia e attraverso la nostra Ambasciata in Turchia ad avviare le procedure di rientro della salma in Italia. Mi stringo al dolore dei suoi cari”, scrive Tajani.

