Eli Cohen in viista al Memoriale per l'Olocausto di Babi Yar

Il ministro degli Esteri israeliano, Eli Cohen, è arrivato a Kiev per la prima visita in Ucraina di un esponente del suo governo dall’inizio dell’invasione russa. Cohen, che nel pomeriggio incontrerà il presidente Zelensky, si è recato al Memoriale per l’Olocausto di Babi Yar.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata