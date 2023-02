Al via, ieri, il nono incontro del vertice di Ramstein. Il presidente ucraino: "Il successo arriverà"

In Germania, ieri, ha avuto il via il nono appuntamento del vertice di Ramstein, dove i partner dell’Ucraina si riuniscono per prendere decisioni sull’invio di aiuti militari. “I nostri partner hanno confermato più sistemi di difesa aerea, più carri armati, più artiglieria e granate e più addestramento per le nostre truppe”, ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel suo video giornaliero, aggiungendo che alcuni dettagli dell’incontro, però, non potranno essere resi pubblici.

