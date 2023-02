L'Alto rappresentante Ue per la politica estera ha parlato alla plenaria del Parlamento europeo: "Anche gli europei devono pagare un prezzo per la libertà"

Vertice Nato a Bruxelles ieri e oggi, mentre a Strasburgo si tiene la plenaria del Parlamento europeo sull’Ucraina a un anno dall’invasione russa. “La realtà sul campo è estremamente preoccupante al momento. Più di 360.000 soldati russi sono lì, il doppio rispetto a prima della guerra. La controffensiva russa è iniziata, anche se su piccola scala. E per la prima volta, l’Ucraina non ha il vantaggio di avere più truppe sul terreno”. Lo ha detto l’Alto rappresentante Ue per la politica estera, Josep Borrell. “Vogliamo che l’Ucraina vinca la guerra. Appartiene comunque alla famiglia europea, ma speriamo che trovi in Europa il futuro di cui ha bisogno”, ha aggiunto.

“La guerra in Ucraina ha evidenziato l’importanza della politica di difesa e sicurezza comune. Quindi è stato un campanello d’allarme per l’Europa”, ha detto ancora Borrell.”Un campanello d’allarme geopolitico e, come ha detto il cancelliere Scholz pochi giorni dopo l’invasione, c’è stato un cambiamento nel vento. Quindi questo non è stato solo per la Germania, ma è stato per tutta l’Europa, un campanello d’allarme prima di una nuova realtà, una nuova realtà per noi, che era la guerra. Ed è qualcosa che non era nel nostro orizzonte intellettuale”, ha aggiunto.

Borrell ha anche aggiunto: “Dobbiamo convincere gli europei che non possiamo tornare indietro. Che la guerra ha un costo, che anche noi dobbiamo pagare il prezzo per la libertà. Il prezzo che stiamo pagando è piccolo rispetto a quello che stanno pagando gli altri. Putin non può vincere questa guerra. L’Ucraina deve vincere questa guerra. Per costruire una pace stabile in Europa”.

Von der Leyen sull’Ucraina

“Un anno dopo, i piani di Putin continuano a essere sventati dalla coraggiosa nazione ucraina. Un anno dopo, la Russia si è completamente alienata dall’Europa, la sua relazione economica più importante, e si è isolata sulla scena mondiale. Un anno dopo, questo parlamento ha accolto il presidente ucraino – Volodymyr Zelensky – come il vero eroe che è. E un anno dopo, le fantasie imperiali di Putin si sono risvegliate in una triste realtà, mentre i sogni dell’Ucraina sono più forti che mai. E prevarranno”. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel dibattito alla plenaria del Parlamento europeo sull’Ucraina a un anno dall’invasione.

