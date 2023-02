Non è semplice l'arrivo degli aiuti internazionali in alcune zone

A più di una settimana dal terremoto che ha colpito Siria e Turchia, tra il 5 e il 6 febbraio, la città di Jindires, nel nord-ovest della Siria, è in difficoltà. Qua, infatti, gli aiuti internazionali non sarebbero ancora arrivati. Agenzie umanitarie e governi da tutto il mondo hanno intensificato l’invio di soccorsi nelle zone terremotate, ma in alcune zone della Siria gli aiuti faticano ad arrivare. La situazione in Siria è particolarmente disperata considerando che il Paese era già devastato da 12 anni di guerra civile.

