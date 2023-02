Da Washington, però, non hanno certezza che fossero destinati alla sorveglianza. I palloni erano privi di equipaggio e viaggiavano ad altitudini molto basse

La Casa Bianca ha difeso l’abbattimento di tre oggetti non identificati, pur riconoscendo che i funzionari non hanno alcuna indicazione che gli oggetti fossero destinati alla sorveglianza come il pallone aerostatico cinese ad alta quota che ha attraversato lo spazio aereo americano all’inizio del mese. I tre oggetti, tra cui uno abbattuto domenica sopra il lago Huron, erano privi di equipaggio e viaggiavano a un’altitudine così bassa da rappresentare un rischio per il traffico aereo commerciale civile, ha dichiarato il portavoce della Casa Bianca per la sicurezza nazionale John Kirby. E sebbene l’amministrazione Biden non abbia ancora le prove che fossero equipaggiati per scopi di spionaggio, i funzionari non hanno escluso nemmeno questa ipotesi. “Si è trattato di decisioni basate su ciò che era nell’interesse del popolo americano“, ha detto Kirby a proposito dell’azione di abbattimento.

La successione di oggetti che dura da settimane, a partire da una gigantesca sfera bianca rilevata per la prima volta sui cieli degli Stati Uniti alla fine di gennaio, ha lasciato perplessi i funzionari americani e suscitato curiosità in tutto il mondo. Sebbene i tre oggetti più recenti differiscano per dimensioni, manovrabilità e altre caratteristiche dal pallone di sorveglianza abbattuto il 4 febbraio al largo della costa della Carolina, i funzionari si sono mossi per eliminare ciascuno di essi dal cielo: azioni che secondo i funzionari del Pentagono non hanno precedenti in tempo di pace. “Poiché non siamo stati in grado di valutare in modo definitivo cosa siano questi ultimi oggetti, abbiamo agito per abbondanza di cautela per proteggere la nostra sicurezza, i nostri interessi e la sicurezza dei voli”, ha detto Kirby. Una possibilità che gli Stati Uniti sono stati in grado di escludere è un collegamento con l’attività extraterrestre, ha dichiarato la Casa Bianca, smorzando le sconsiderate speculazioni pubbliche sugli alieni e lo spazio esterno.

“So che ci sono state domande e preoccupazioni al riguardo, ma non c’è nessuna, ripeto, nessuna indicazione di alieni o attività extraterrestri con questi recenti abbattimenti”, ha detto l’addetto stampa della Casa Bianca Karine Jean-Pierre all’inizio di un briefing con i giornalisti. Anche altre nazioni occidentali stanno cercando di valutare l’ondata di incidenti. Il primo ministro britannico Rishi Sunak ha dichiarato che il governo farà “tutto il necessario” per proteggere il Paese, mentre il Regno Unito ha annunciato una revisione della sicurezza. Il primo ministro canadese Justin Trudeau ha detto che “c’è una sorta di schema” per il pallone e gli altri tre oggetti, anche se gli Stati Uniti non hanno fatto eco a questa affermazione. Kirby ha parlato dal podio della Casa Bianca ore dopo che la Cina ha affermato che più di 10 palloni aerostatici statunitensi ad alta quota hanno volato nel suo spazio aereo nell’ultimo anno senza il suo permesso. I funzionari americani hanno negato vigorosamente l’affermazione, con Kirby che ha dichiarato: “Non stiamo facendo volare palloni di sorveglianza sulla Cina”. L’accusa cinese è arrivata dopo che gli Stati Uniti hanno abbattuto un presunto pallone spia cinese che aveva attraversato l’Alaska fino alla Carolina del Sud nell’arco di diversi giorni, scatenando una nuova crisi nelle relazioni bilaterali che sono scese al livello più basso degli ultimi decenni e spingendo il Segretario di Stato Antony Blinken a cancellare una visita programmata in Cina. All’epoca, Blinken aveva detto che sperava di riprogrammare il viaggio in un momento appropriato, ma ci sono diverse opportunità imminenti per colloqui ad alto livello con i cinesi, tra cui già questo fine settimana.

Blinken e Wang Yi, il capo della politica estera del Partito Comunista Cinese, saranno entrambi a Monaco di Baviera, in Germania, per l’annuale Conferenza sulla sicurezza. Il Dipartimento di Stato ha dichiarato che non è stato programmato alcun incontro tra i due uomini, ma il portavoce Ned Price ha aggiunto che gli Stati Uniti “valutano sempre le opzioni per la diplomazia”. “Siamo aperti e ci impegniamo a mantenere aperte le linee di comunicazione”, ha detto ai giornalisti. L’ultimo dei tre oggetti è stato abbattuto sopra il lago Huron dopo essere stato rilevato un giorno prima sopra il Montana. Il Comando di Difesa Aerospaziale del Nord America, l’organizzazione combinata tra Stati Uniti e Canada nota come NORAD che si occupa della difesa condivisa dello spazio aereo delle due nazioni, ha rilevato e abbattuto un oggetto vicino alla scarsamente popolata Deadhorse, in Alaska. Più tardi, il NORAD ha individuato un secondo oggetto che volava ad alta quota sopra l’Alaska, hanno dichiarato i funzionari statunitensi. L’oggetto ha attraversato lo spazio aereo canadese e si trovava sopra lo Yukon, un territorio remoto, quando Trudeau ha ordinato di abbatterlo. In entrambi gli incidenti, gli oggetti volavano a circa 12.000 metri di altezza. L’oggetto di domenica volava a circa 20.000 piedi (6.000 metri).

Nessuno dei tre oggetti più recenti è stato recuperato, ha dichiarato il Segretario alla Difesa Lloyd Austin ai giornalisti a Bruxelles, dove questa settimana era prevista la sua partecipazione a una riunione dei ministri della Difesa della NATO. Austin ha detto che le condizioni meteorologiche hanno ostacolato gli sforzi di recupero in Alaska, mentre in Canada l’oggetto è stato abbattuto in un’area molto remota che ha ostacolato le operazioni di recupero. In Alaska, dove l’oggetto è atterrato sul ghiaccio marino, il freddo del vento e i problemi di sicurezza “stanno dilatando i tempi di recupero”, ha detto.

