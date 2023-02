Sorvolava uno spazio aereo limitato sul lago Huron ad altitudini che rappresentavano una minaccia. Pechino: "Identificati oltre 10 palloni americani illegali in Cina"

Il presidente americano Joe Biden ha ordinato l’abbattimento di un “oggetto non identificato” con un missile dai caccia statunitensi sopra il Lago Huron. Funzionari statunitensi affermano che si ritiene si tratti dello stesso oggetto rintracciato nel Montana e monitorato dal governo a partire dalla notte precedente. I funzionari affermano che l’abbattimento è avvenuto dopo che oggetti simili in Alaska e in Canada sono stati abbattuti perché volavano ad altitudini che rappresentavano una minaccia per gli aerei commerciali.

Le autorità statunitensi e canadesi avevano limitato alcuni spazi aerei sul Lago Huron mentre gli aerei venivano lanciati per intercettare e cercare di identificare l’oggetto. Si tratta del quarto oggetto individuato e abbattuto sul territorio americano negli ultimi otto giorni. Una conferma dell’abbattimento è arrivato anche dal primo Ministro canadese Justin Trudeau.

Pechino: “Palloni Usa più di 10 volte in nostro spazio aereo dal 2022”

“Dal 2022, palloni Usa ad alta quota hanno sorvolato illegalmente lo spazio aereo cinese per più di 10 volte senza l’approvazione delle autorità cinesi competenti”. Lo ha dichiarato un portavoce del ministero degli Esteri cinese, secondo quanto riporta il Global Times, aggiungendo che “gli Usa hanno anche inviato frequentemente navi e aerei per condurre ricognizioni ravvicinate della Cina, 657 volte l’anno scorso e 64 solo a gennaio di quest’anno nel Mar cinese meridionale, mettendo in serio pericolo la sicurezza nazionale della Cina e minando la pace e la stabilità regionale”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata