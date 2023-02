Nella città di Kahramanmaras

Miracolo a Kahramanmaras, in Turchia. A distanza di 119 ore dal terribile terremoto che ha devastato il sud del Paese e il nord della Siria, un ragazzo di 16 anni, Kamil Can Agdas, è stato estratto vivo dalle macerie del condominio in cui abitava. Il filmato mostra Agdas mentre viene trasportato su un’ambulanza con una barella, mentre i suoi cugini festeggiano il suo salvataggio. Ma il bilancio delle vittime del sisma continua a salire. Sono oltre 24mila i morti, almeno 80mila i feriti. Milioni di persone sono rimaste senza casa.

