Soccorso anche un bambino di 10 anni. Proseguono le operazioni di ricerca dei dispersi

Proseguono in Turchia e Siria le operazioni di soccorso dopo il devastante terremoto di lunedì scorso. Ancora centinaia i dispersi mentre le vittime sono già oltre 16 mila. Dopo 68 ore sotto le macerie è stata tratta in salvo ad Antakya Helen, una neonata dalle squadre di soccorso di Istanbul. Trovato in vita nella provincia di Hatay anche Mehmet, un bimbo di 10 anni.

