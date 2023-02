La replica del Cremlino alla richiesta avanzata da Zelensky a Londra

A poche ore dalla visita di Zelensky a Londra in cui il leader ucraino ha chiesto alla Gran Bretagna l’invio di jet per contrastare l’offensiva russa, arriva la replica di Mosca che lancia l’ennesima minaccia. In caso di invio di jet da parte del Regno Unito all’Ucraina, la Russia ha infatti avvertito: “Ne deriveranno conseguenze politico-militari per il continente europeo e per il mondo intero”.

A dirlo, senza mezzi termini è stata l’ambasciata russa nel Regno Unito attraverso una nota, come riporta l’agenzia Tass. “La Russia troverà qualcosa per rispondere a qualsiasi passo ostile della parte britannica”, aggiunge l’ambasciata.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata