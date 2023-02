Una delegazione israeliana di soccorritori aiuta nelle operazioni

Si scava senza sosta per trovare sopravvissuti al sisma che ha colpito Turchia e Siria. L’esercito israeliano ha diffuso un video che mostra la sua delegazione di soccorso mentre estrae i sopravvissuti al terremoto dagli edifici crollati in Turchia: alcuni vengono salvati da sotto le macerie, altri attraverso buchi nei soffitti semi-crollati. La Turchia ha ora circa 60.000 operatori umanitari nella zona colpita dal sisma, ma con una devastazione così estesa molti sono ancora in attesa di aiuto. Il terremoto che ha colpito la Turchia e la Siria è il più letale al mondo da oltre 10 anni a questa parte, con un bilancio confermato che ha già superato i 9.000 morti.

