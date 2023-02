Possibile viaggio di Zelensky a Bruxelles. Mosca contro l'Occidente: "Spinge l'esercito ucraino a conquistare nostri territori"

Il parlamento ucraino ha prorogato la legge marziale e la mobilitazione per la sesta volta dall’inizio della guerra contro la Russia. Lo riporta il Kyiv Indipendent, citando il parlamentare Yaroslav Zhelezniak. Entrambe le misure sono prorogate per 90 giorni. Nel frattempo si fanno più insistenti le voci di un viaggio Zelensky a Bruxelles questa settimana. La notizia è rimbalzata tra i palazzi delle istituzioni Ue destando non poco stupore.

Al fronte invece sale la tensione per l’imminente attesa offensiva russa. Secondo il Financial Times, che cita un consigliere dell’esercito ucraino, Kiev avrebbe ottenuto dalla Russia “informazioni molto solide sugli intenti” per lanciare un attacco che potrebbe avvenire entro 10 giorni.

Mosca: Occidente spinge Kiev a conquistare nostri territori

“Gli Stati Uniti e i loro alleati stanno cercando di prolungare il conflitto il più possibile. Per fare questo, hanno iniziato a fornire armi offensive pesanti, chiedendo apertamente all’Ucraina di impadronirsi dei nostri territori”. Lo ha affermato il ministro della Difesa russo, Sergei Shoigu in una teleconferenza nel dipartimento militare, come riporta l’agenzia Tass.

Mosca: Successo operazioni militari a Bakhmut

“Attualmente, le operazioni militari si stanno sviluppando con successo nelle aree di Ugledar e Artemovsk”, chiamata Bakhmut dagli ucraini. Lo ha affermato il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu, parlando degli scontri in corso tra russi e ucraini nel Donetsk. Lo riporta l’agenzia Tass.

Gb, russi non hanno forze per offensiva di successo

“Le forze russe sono riuscite a guadagnare solo alcune centinaia di metri di territorio alla settimana. Questo è quasi certamente dovuto al fatto che la Russia non dispone delle munizioni e delle unità di manovra necessarie per un’offensiva di successo”. È quanto afferma l’aggiornamento quotidiano di intelligence del ministero della Difesa britannico sull guerra in Ucraina. “Rimane improbabile che la Russia possa costituire le forze necessarie per influenzare sostanzialmente l’esito della guerra nelle prossime settimane”, si legge nel report.

