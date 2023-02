La Federazione dell'Automobile del Paese scandinavo valuta così quanta autonomia hanno le batterie delle macchine a temperature rigide

In Norvegia la Federazione dell’Automobile ha completato un ampio test invernale sui veicoli elettrici per verificare quanto le temperature rigide influiscano sui tempi di ricarica e sull’autonomia delle auto. Nel Paese scandinavo, infatti, le condizioni termiche oscillano tra 0 e -19 gradi Celsius e con un clima così rigido che le batterie delle macchine elettriche si scaricano più rapidamente. Il test è stato molto semplice: far guidare le auto sulle strade innevate finché non terminavano l’autonomia.

