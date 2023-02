Secondo il quotidiano svizzero-tedesco Neue Zürcher Zeitung il capo della Cia, William Burns, avrebbe offerto al presidente russo Vladimir Putin un quinto del territorio ucraino per porre fine alla guerra in corso

La Casa Bianca ha smentito la rivelazione del quotidiano svizzero-tedesco Neue Zürcher Zeitung secondo cui il capo della Cia, William Burns, avrebbe offerto al presidente russo Vladimir Putin un quinto del territorio ucraino per porre fine alla guerra in corso come parte di un piano di pace elaborato per conto del presidente Joe Biden. Sean Davitt, il vice portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale della Casa Bianca, ha dichiarato a Newsweek che il rapporto “non è accurato”.

