La presidente della Commissione europea a Kiev: "Lieta di annunciare che un centro internazionale per il perseguimento del crimine di aggressione in Ucraina sarà istituito a L'Aia"

“La Russia deve essere ritenuta responsabile dei suoi crimini. I procuratori Ue e ucraini stanno lavorando assieme. Stiamo raccogliendo prove e come primo passo sono lieta di annunciare che un centro internazionale per il perseguimento del crimine di aggressione in Ucraina sarà istituito a L’Aia”. Così la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in conferenza stampa a Kiev con il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky.

