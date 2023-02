Nel primo giorno della visita ufficiale del primo ministro spagnolo Pedro Sanchez in Marocco, gli attivisti del gruppo per i diritti umani Amnesty International hanno protestato davanti alla sede del governo a Madrid. Amnesty International sostiene che l’incapacità di Marocco e Spagna di indagare adeguatamente sulla morte di oltre 20 migranti al confine con l’enclave spagnola di Melilla, in Nord Africa, avvenuta a giugno, “sa di insabbiamento“. Alla protesta di Madrid, gli attivisti tenevano in mano sagome ritagliate con i nomi di alcune delle persone morte. L’organizzazione per i diritti afferma che esistono prove di molteplici violazioni dei diritti umani, tra cui la morte illegale e il maltrattamento di rifugiati e migranti. Le morti sono avvenute quando circa 2.000 migranti hanno preso d’assalto la barriera di confine di Melilla dal lato marocchino il 24 giugno. Almeno 23 sono morti, anche se i gruppi per la difesa dei diritti affermano che il numero è più alto. La Spagna nega che i suoi agenti di polizia abbiano fatto un uso inappropriato della forza e afferma che non ci sono stati morti sul suolo spagnolo. Il Marocco è rimasto per lo più in silenzio sulla questione.

