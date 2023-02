L'assurda vicenda all'aeroporto di Tel Aviv, è intervenuta la polizia israeliana

Una vicenda che ha dell’assurdo all’aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv, in Israele. Una coppia ha abbandonato il proprio neonato al banco del check-in dell’aerostazione perché non aveva il biglietto per il volo che stavano per prendere. I due, racconta la Cnn, si stavano imbarcando su un volo per Bruxelles, e hanno deciso ugualmente di salire sull’aereo procedendo ai controlli di sicurezza senza il bambino. L’addetto al check-in, a questo punto, ha contattato la sicurezza aeroportuale che li ha richiamati. Una portavoce della polizia israeliana ha detto che la polizia è giunta sulla scena e la questione “è stata risolta”.

