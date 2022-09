Risale a 3.300 anni fa, al tempo di Ramses II

Una grotta funeraria risalente a 3.300 anni fa, al tempo di Ramses II, è stata scoperta per caso la scorsa settimana da uno scavatore meccanico che lavorava su una spiaggia in Israele a sud di Tel Aviv. L’Autorità israeliana per le antichità (IAA) ha annunciato il ritrovamento pochi giorni fa: gli archeologi che sono scesi nella grotta hanno trovato dozzine di oggetti di ceramica, ciotole, pentole, barattoli e lampade intatti e manufatti in bronzo disposti per una cerimonia di sepoltura. Pochi giorni dopo il ritrovamento la tomba è stata saccheggiata da alcuni ladri che sono riusciti a rubare diversi oggetti.

