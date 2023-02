Ancora altissima la tensione nella regione, dopo l'uccisione di 10 palestinesi a Jenin e i due attacchi armati a Gerusalemme Est che hanno provocato la morte di 7 persone

L’esercito israeliano ha dichiarato di aver preso di mira un sito militare di Hamas con attacchi aerei nella Striscia di Gaza. Secondo quanto riferisce Israele, si tratterebbe di un sito che era utilizzato da Hamas per la produzione di razzi.

Gli aerei israeliani hanno effettuato diversi raid. Il sito conteneva materiali chimici grezzi, riporta Ap, e non sono state segnalate vittime. Nella tarda serata di mercoledì, le difese aeree israeliane hanno intercettato un razzo proveniente da Gaza, ha dichiarato l’esercito.

La settimana scorsa la tensione è cresciuta dopo che Israele aveva ucciso 10 palestinesi in un’operazione militare in Cisgiordania. La violenza israelo-palestinese ha subito un’impennata negli ultimi giorni, mentre il Segretario di Stato americano Antony Blinken si è recato in visitae ha fatto appello alla calma, chiedendo una de-escalation.

Dopo l’uccisione di 10 palestinesi a Jenin, il giorno successivo, un attacco armato di matrice palestinese in un insediamento ebraico di Gerusalemme Est ha ucciso sette persone. Un’altra sparatoria a Gerusalemme est, avvenuta nel fine settimana ad opera di un palestinese di 13 anni, ha ferito due israeliani.

