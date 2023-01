Ieri l'attentato a Gerusalemme est che ha provocato la morte di almeno 7 persone. 42 gli arresti

Un uomo armato ha aperto il fuoco a Gerusalemme est, ferendo almeno due persone. Lo riferisce il servizio di soccorso israeliano, che ha identificato i feriti come due uomini, di 23 e 47 anni, che sarebbero in condizioni da moderate a gravi. L’attacco è avvenuto meno di un giorno dopo il più mortale in città dal 2008, quando ieri un uomo armato palestinese ha ucciso almeno sette persone fuori da una sinagoga di Gerusalemme est.

42 arresti a Gerusalemme

Dopo l’attacco di ieri vicino a una sinagoga di Gerusalemme est, la polizia israeliana ha arrestato 42 persone nel quartiere dell’attentatore ad At-Tur, a Gerusalemme est, tra cui membri della sua famiglia, vicini e conoscenti dell’uomo, per essere interrogati.

