L'azione dalla Go Pro di un miliziano per stanare i militari di Mosca da un edificio

Volontari statunitensi e canadesi sparano contro un edificio dove sono nascosti soldati russi a Petropavlivka, nella regione di Kharkiv, in Ucraina, per stanare i nemici. L’azione è ripresa dalla telecamera Go Pro di un miliziano affiancato alla forze di Kiev. Poi arrivera un tank ucraino e bombarderà la casa

