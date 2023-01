Il portavoce dell'aeronautica militare ucraina ribadisce la richiesta già respinta dal presidente Usa Biden

L’Ucraina ha bisogno di 200 caccia F-16 per proteggere i cieli e sostituire i suoi velivoli obsoleti di fabbricazione sovietica. Lo ha affermato Yurii Ihnat, portavoce dell’aeronautica militare dell’Ucraina, in onda sul canale televisivo francese La Chaîne Info, come riporta Ukrainska Pravda. “Siamo indietro quando si tratta di tecnologie. Pertanto, la necessità è seria“, ha detto Ihnat, “dobbiamo creare fino a cinque brigate di aerei tattici con un unico tipo di velivolo multiuso di tipo occidentale. Ora si sta determinando quale tipo sarà…”, “a partire da ora, l’F-16 è il candidato più probabile”. “Ovviamente non possiamo riceverli tutti in una volta”, ha aggiunto Ihnat, “il passaggio graduale a un nuovo jet multiuso richiede tempo”.

Regno unito dice no a caccia a Kiev

Il Regno Unito non ritiene “pratico” inviare caccia all’Ucraina. Lo afferma un portavoce del governo britannico, come riporta il Guardian. “I caccia Typhoon e F35 del Regno Unito sono estremamente sofisticati e richiedono mesi per imparare a volare, per cui riteniamo che non sia pratico inviare questi jet in Ucraina”, ha detto, “il fattore limitante in questo caso è il tempo necessario per imparare a utilizzare un equipaggiamento molto complesso, ma valuteremo cosa possiamo fare di più per sostenere l’Ucraina”.

Il ministro della Difesa ucraino Oleksiy Reznikov è volato a Parigi per chiedere l’invio di caccia, dopo il no di Joe Biden alla richiesta ucraina.

Scholz: “Per colloqui di pace Mosca deve ritirare truppe”

Non può esserci pace “sopra la testa degli ucraini”, e il prerequisito perché possano esserci dei negoziati è che la Russia “ritiri le sue truppe”. Lo ha dichiarato il cancelliere tedesco Olaf Scholz dal Brasile durante una conferenza con il presidente brasiliano Lula. Scholz ha poi sottolineato che c’è una posizione comune con Lula, e che entrambi “condannano l’invasione da parte della Russia”.

