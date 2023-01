Frane, problemi alla circolazione e inondazioni hanno investito la città

Almeno tre morti e almeno un disperso in Nuova Zelanda per il maltempo, dopo che livelli record di pioggia hanno colpito Auckland, la città più grande del Paese, causando disagi diffusi. Frane, problemi alla circolazione e inondazioni hanno investito la città. Venerdì sera, in alcune località, sono caduti più di 15 centimetri di pioggia in sole tre ore.

