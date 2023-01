La visita del presidente insieme a Mette Frederiksen nella città colpita dalla guerra

(LaPresse) Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ricevuto a Mykolaiv la premier danese Mette Frederiksen. Nella città meridionale colpita dal conflitto i due leader hanno visitato feriti in un ospedale e successivamente il porto commerciale.”Insieme alla prima ministra danese Mette Frederiksen abbiamo fatto visita ai difensori ucraini feriti in un ospedale di Mykolaiv”. Lo fa sapere il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sul proprio canale Telegram. “È importante che i nostri guerrieri possano sottoporsi a una riabilitazione non solo fisica, ma anche psicologica”, si legge nel messaggio, “sono grato a tutti gli operatori sanitari che si preoccupano della salute dei nostri difensori. Auguro loro una pronta guarigione!”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata