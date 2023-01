Nelle immagini, il contesto nelle quali ha operato l'artista

Lo street-artist italiano Tvboy è stato in Ucraina, insieme alla Fondazione Cesvi, per installare alcune opere nelle strade di Bucha, Kiev e Irpin, lanciando un appello alla pace. Il ‘Banksy italiano’ ha scelto alcuni luoghi simbolo per posizionare le opere: tra questi, c’è la scuola dell’infanzia Arcobaleno di Bucha, riaperta dopo che CESVI ha ripristinato i danni causati dal conflitto, consentendo a 300 bambine e bambini di tornare a frequentarla. Nelle immagini, il contesto nelle quali ha operato TvBoy.

